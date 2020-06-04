Суд разрешил принудительный привод на допрос Порошенко

Суд в Киеве разрешил Государственному бюро расследований произвести принудительный привод на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о прослушке его телефонных разговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, сообщает Вести.ua/

По информации издания, допрос запланирован на 10 июня на 11:00. Об этом ранее ходатайствовало ГБР.

Отмечается, что суд принял такое решение, поскольку экс-президент неоднократно не являлся на допрос по повестке.

Порошенко вызывают в качестве свидетеля по делу о снятии информации во время проведения международных переговоров с его участием и должностных лиц иностранных стран.

Ранее депутат Рады Андрей Деркач передал правоохранителям записи разговоров Порошенко и Байдена. Разговоры касались вопросов управления страной, в частности, увольнения с должности генпрокурора Украины Виктора Шокина.

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