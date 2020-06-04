Зеленский готов заплатить штраф, если нарушил карантин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заплатит штраф, если нарушил карантин во время своего пребывания в кафе в Хмельницкой области. Об этом сообщает РИА «Новости».

В среду, 3 июня, украинский лидер нарушил режим самоизоляции и посетил кафе в Хмельницком, несмотря на то, что из-за ситуации с коронавирусом размещение гостей в заведениях разрешено пока лишь на летних площадках, полноценная работа мест общественного питания будет разрешена только с 5 июня. Соответствующую фотографию опубликовал офис главы государства в Instagram.

«Я готов заплатить штраф, если я что-то нарушил», — ответил Зеленский на вопрос журналиста о том, выписали ли ему штраф.

По словам президента, он посетил кафе по приглашению.

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