Кабмин Белоруссии отправлен в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство в отставку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал.

Соответствующий приказ белорусский лидер подписал 3 июня.

Отправленный в отставку состав министров функционировал с 2018 года. Его руководителем был премьер-министр Сергей Румас.

Новый состав кабмина обсуждался на совещании с участием председателя Совета Белоруссии Натальи Кочановой, председателя палаты представителей Владимира Андрейченко, главы администрации президента Игоря Сергеенко и госсекретаря Совбеза Андрея Равкова.

Лукашенко отметил, что масштабные изменения в правительстве сейчас не нужны.