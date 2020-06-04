Власти США расширили санкции по Кубе

Власти США включили в санкционный список по Кубе еще семь организаций. Об этом говорится в заявлении американского Госдепа.

Сообщается, что одна из этих организаций является финансовым учреждением, контролируемым военным, а три другие — принадлежат военным гостиницы. Кроме того, две организации принадлежат военным центра подводного плавания, а последняя из них относится к военным морского парка для туристов.

Как утверждает американская сторона, средства, полученные от деятельности данных организаций, используются для «угнетения кубинского народа и финансирования вмешательства в Венесуэлу».