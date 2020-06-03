Лукашенко отправил правительство в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства, сообщает БелТа.

Глава государства уже подписал соответствующий указ. Он начнет действовать после официального публикования.

Предложения по новому составу кабмина обсуждались на совещании. В нем приняли участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.

Лукашенко сообщил, что не хочет кардинальных изменений кадров при формировании нового правительства.

Отправленный в отставку состав кабмина работал с 2018 года под руководством премьер-министра Сергея Румаса.