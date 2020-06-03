Белорусское правительство уйдет в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об отставке правительства, сообщает БелТА.

В пресс-службе Лукашенко рассказали, что соответствующее распоряжение уже подписано и вступит в силу после официального публикования.

Кандидатуры на освободившиеся посты обсуждались на совещании главы государства, где также присутствовали председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.

Ранее замминистра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич сообщил, что «ситуация накануне выборов в стране серьезно накаляется».

В свою очередь Лукашенко заявил, что не допустил дестабилизации обстановки, «майданов» в преддверии президентских выборов, назначенных на 9 августа, не будет.