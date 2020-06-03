Трамп заявил о желании ядерного пакта с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет ядерный пакт с Россией. Об этом он рассказал в интервью Foх News Radio.

«Я хочу ядерный пакт, безопасный атом, потому что это самая большая проблема, которая есть в мире», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп сообщил, что США могут достичь новых договоренностей по ограничениям ядерного вооружения с Россией и Китаем.

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