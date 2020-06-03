В Сейме Латвии поддержали запрет на георгиевскую ленту на мероприятиях

Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам в среду, 3 июня, концептуально поддержала законопроект о запрете использования георгиевской ленты на массовых мероприятиях в стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление председателя комиссии Артусса Кайминьша.

По его словам, у Латвии есть основание отметить достаточную угрозу демократичному строю и безопасности республики.

«Запретив использование георгиевской ленты, мы ограничиваем распространение чужой идеологии», — сказал Кайминьш.

В настоящее время в стране запрещено использование символов СССР и нацистской Германии: флагов, гербов, гимнов, свастики, знаков SS, серпа и молота, пятиконечной звезды.

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