В ЛНР русский язык признан единственным государственным

Депутаты Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики в ходе голосования признали русский язык единственным государственным языком. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что принятие соответствующего закона поддержали 42 из 43 депутатов, присутствующих на пленарном заседании местного парламента.

«Государственным языком Луганской Народной Республики является русский язык», — говорится в тексте закона.

Ранее в ЛНР государственным языком также был признан украинский.

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