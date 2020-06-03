АР: Китай задерживал информацию о коронавирусе для ВОЗ

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе внутренних мероприятий проявляли недовольство задержкой получаемой из Пекина информации по коронавирусу. Об этом сообщает Associated Press (АР) со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении данные.

Отмечается, что публично ВОЗ неоднократно хвалила КНР за оперативное предоставление данных о COVID-19, однако за кулисами все было наоборот: Китай сильно задерживал передачу данных, чем разочаровал ряд должностных лиц ВОЗ, так как организация не получала информацию, необходимую им для борьбы с распространением опасного вируса.

Согласно десяткам интервью и внутренних документов ВОЗ, КНР больше недели скрывал информацию о коронавирусе, утверждают в агентстве.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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