Из дома Гитлера сделают полицейский участок

Австрийские власти обнародовала планы по реконструкции дома в городе Браунау-на-Инне, где родился нацистский лидер Адольф Гитлер, в полицейский участок. Об этом сообщает «Би-би-си».

Местное правительство приняло данное решение в надежде помешать неонацистам устраивать у здания свои сборища.

Дом ждет косметический ремонт фасада, а также будет установлена новая крыша.

Ожидается, что работы будут завершены к 2023 году. Их стоимость составит порядка $5,6 млн.

Гитлер родился в одной из квартир данного дома 17-го века в 1889 году, однако прожил там всего несколько недель, после чего его семья переехала в другое место.