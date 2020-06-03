Республиканцы ищут для проведения съезда другой штат вместо Северной Каролины
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что республиканцы вынуждены искать другой штат вместо Северной Каролины для проведения общепартийного съезда. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.
«Я давно планировал провести общенациональный съезд республиканской партии в Шарлотте, штат Северная Каролина, в месте, которое я люблю», — сообщил американский лидер.
Однако, как пояснил Трамп, губернатор штата Рой Купер больше не гарантирует, что члены партии смогут воспользоваться расположенной в Шарлотте ареной Спектрум, как планировалось изначально.
На предстоящем съезде делегаты должны утвердить Трампа единым кандидатом от партии на президентских выборах 3 ноября.