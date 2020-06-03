Республиканцы ищут для проведения съезда другой штат вместо Северной Каролины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что республиканцы вынуждены искать другой штат вместо Северной Каролины для проведения общепартийного съезда. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

«Я давно планировал провести общенациональный съезд республиканской партии в Шарлотте, штат Северная Каролина, в месте, которое я люблю», — сообщил американский лидер.

Однако, как пояснил Трамп, губернатор штата Рой Купер больше не гарантирует, что члены партии смогут воспользоваться расположенной в Шарлотте ареной Спектрум, как планировалось изначально.

На предстоящем съезде делегаты должны утвердить Трампа единым кандидатом от партии на президентских выборах 3 ноября.