Памфилова: паспорт можно будет показать на расстоянии

При голосовании по внесению изменений в Основной закон страны паспорт можно будет продемонстрировать на расстоянии.

Об этом заявила во вторник глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Наш принцип — максимальная бесконтактность», — цитирует ее Первый канал.

«Мы разводим все потоки, — объяснила Памфилова. — Человек заходит, ему не надо отдавать паспорт члену участковой комиссии. Он на расстоянии двух метров может показать паспорт, наблюдатели тоже могут увидеть».

По словам председателя ЦИК, маску тоже можно будет приспустить.

«То есть полная идентификация будет обязательна и безусловна», — резюмировала Элла Памфилова.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Памфилова рассказала о мерах безопасности на участках для голосования

— Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для голосующих по поправкам в Конституцию