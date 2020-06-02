Трамп назвал беспорядки в США актами внутреннего терроризма

Беспорядки, которые наблюдаются в Соединенных Штатах, являются актами внутреннего терроризма. Об этом во время брифинга в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

Глава государства рассказал, что протестующие захватили полицейский участок в Вашингтоне, подожгли церковь, а также испортили мемориалы Линкольна и Второй мировой войны. Кроме того, во время протестов были убиты несколько человек. Трамп уверен, что акты мирного протеста проявляются не так.

«Это акты внутреннего терроризма. Уничтожение невинных жизней и пролитие невинной крови — это преступление против человечности», — цитирует его Reuters.

Беспорядки в США начались после того, как 25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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