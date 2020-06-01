ВОЗ надеется на продолжение сотрудничества с США

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеется на продолжение совместной работы с США, заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе брифинга.

Правительство и граждане Соединенных Штатов внесли значительный вклад в развитие общественного здравоохранения во всем мире, отметил Гебрейесус.

29 мая американский лидер Дональд Трамп заявил, что США разрывают все отношения с Всемирной организацией здравоохранения. По его словам, ВОЗ работает по приказам Китая и не проводит требуемые Вашингтоном реформы.

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