ВОЗ надеется на продолжение сотрудничества с США
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеется на продолжение совместной работы с США, заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе брифинга.
Правительство и граждане Соединенных Штатов внесли значительный вклад в развитие общественного здравоохранения во всем мире, отметил Гебрейесус.
29 мая американский лидер Дональд Трамп заявил, что США разрывают все отношения с Всемирной организацией здравоохранения. По его словам, ВОЗ работает по приказам Китая и не проводит требуемые Вашингтоном реформы.
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