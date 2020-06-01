ЦИК: проголосовать по поправкам к Конституции будет безопаснее, чем сходить в магазин

Принять участие в голосовании по внесению поправок в Основной закон страны будет безопаснее, чем сходить в магазин, заявила в понедельник глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Это будет даже более безопасно, чем принимать участие в других уже разрешенных мероприятиях, ну точно безопаснее, чем сходить в тот же магазин», - заявила она во время совещания с президентом РФ.

Памфилова подчеркнула, что голосование пройдет при тотальном общественном наблюдении.

При этом в двух-трех субъектах РФ может быть организовано дистанционное электронное голосование.

При входах на избирательные участки будут отведены места для измерения температуры и дезинфекции рук, приводит РИА «Новости» слова Памфиловой.