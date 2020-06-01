Украинская делегация отправится в Германию для обсуждения «деоккупации» Крыма

Делегация от Украины отправится с визитом в Германию, чтобы обсудить ситуацию в Донбассе и планы по «деоккупации» Крыма, передает РИА «Новости» Крым.

В составе делегации будет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак. С немецкой стороны в переговорах будут участвовать министр иностранных дел Германии Хайко Маас, внешнеполитический советник канцлера Ян Гекер и министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Как сообщили в пресс-службе украинского МИД, в ходе встречи стороны обсудят ситуацию на востоке Украины, планы по «деоккупации» Крыма, выполнение договоренностей саммита в «нормандском формате», а также координацию действий по преодолению последствий пандемии коронавируса.

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