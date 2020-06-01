На Украине может появиться Венгерский район
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился о смягчении позиции Венгрии по нескольким вопросам. Об этом сообщает «Украина.ру».
Как уточняется, Киеву удалось договориться с Будапештом о смягчении позиции венгерской стороны в вопросе закона «Об образовании». Взамен Украина должна создать так называемый Венгерский район, центр которого будет в Береговом.
Также сообщается, что стороны якобы договорились об изучении венгерского языка и культуры в Закарпатье.
Отмечается, что стороны обсудили эти вопросы в ходе официального визита Кулебы в Будапешт.
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