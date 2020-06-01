Захарова ответила на заявления о «русском следе» в беспорядках в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала утверждения о причастности России к беспорядкам в Соединенных Штатах грязными методами и манипулированием информацией. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Ранее бывший советник по национальной безопасности администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что за акциями протеста и беспорядками, которые в настоящее время наблюдаются в стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими, может стоять Россия.

Захарова отметила, что ранее ряд партийных коллег Райс «совершили роковую ошибку, когда решили обвинить абсолютно все, что им не по нраву в России». К таким коллегам Захарова отнесла Хиллари Клинтон и команду Обамы.

Представитель российского МИД призвала Райс не повторять эту ошибку, а также не использовать «грязные методы манипулирования информацией», такие как фальшивые новости и отсутствие фактов при обвинении.

«Ваше интервью с CNN — прекрасный пример неприкрытой пропаганды», — заключила Захарова.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Экс-советник Обамы заявила о «русском следе» в беспорядках в США

— Косачев назвал фейком заявления о «русском следе» в беспорядках в США

— Захарова назвала протесты в США «национальной трагедией»