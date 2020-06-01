Премьер-министр Армении заразился коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Вчера выяснилось, что мой тест на коронавирус положительный», — сказал Пашинян, отметив, что симптомов у него нет.

По словам Пашиняна, коронавирусом заразилась также вся его семья.

1 июня премьеру Армении исполнилось 45 лет.

31 декабря 2019 года власти КНР заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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