Трамп: США признают антифа-движение террористической организацией

Президент США Дональд Трамп намерен признать антифашистское движение террористической организацией, об этом он заявил на своей странице в Twitter.

«Соединенные Штаты Америки признают «антифа» террористической организацией», – написал глава государства.

Ранее Трамп неоднократно приписывал движению ответственность за массовые беспорядки в городах США.

25 мая сотрудники полиции задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты по всей стране.

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