Назначена дата начала стратегического диалога между Ираком и США
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Первый этап стратегического диалога между Ираком и Соединенными Штатами начнется 10 июня, передает общеарабская газета Asharq Al-Awsat.
По ее данным, начальная стадия стратегического диалога между иракской и американской странами «состоится 10 и 11 июня».
На первом этапе Ирак и США будут представлены на уровне ниже глав МИД, а сами делегации будут разделены на три группы — военную, политическую и экономическую, уточняется в газете.
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