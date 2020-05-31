Назначена дата начала стратегического диалога между Ираком и США

Первый этап стратегического диалога между Ираком и Соединенными Штатами начнется 10 июня, передает общеарабская газета Asharq Al-Awsat.

По ее данным, начальная стадия стратегического диалога между иракской и американской странами «состоится 10 и 11 июня».

На первом этапе Ирак и США будут представлены на уровне ниже глав МИД, а сами делегации будут разделены на три группы — военную, политическую и экономическую, уточняется в газете.

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