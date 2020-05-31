Экс-премьер Украины напомнил, чем была страна до СССР

Бывший премьер Украины Николай Азаров напомнил украинским националистам об исконных территориях страны. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Азаров отметил, что Украина вошла в состав Советского Союза в 1922 году, не имея в составе Одессы, Харькова, Донецка, Херсона, Луганска, Крыма и Львова.

«Все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно! А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней», — написал Азаров.

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