Трамп уличил CNN в попытке поиска «российского следа» на фоне протестов

Президент США Дональд Трамп обвинил CNN в попытке поиска «российского следа» в беспорядках, которые организованы в стране на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

Американский лидер снова обвинил СМИ в распространении «фейковых новостей».

По его мнению, CNN являются «больными неудачниками», которые при этом имеют «очень плохие рейтинги».

«P.S. не можете обвинить Китай, потому что им нужны деньги?» — написал Трамп.

Ранее телеканал CNN выпустил сюжет, в котором один из экспертов говорит о том, что в протестных акциях в США якобы принимали участие «русские агенты» или «группировка белого превосходства».

В США начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

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