Стала известна тема беседы экс-советника Трампа Флинна и бывшего посла РФ

Бывший советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн и экс-посол России Сергей Кисляк во время телефонного разговора 22 декабря 2016 года обсуждали заинтересованность двух государств в стабильности на Ближнем Востоке, а также урегулирование ситуации в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на рассекреченные американской разведкой документы.

Так, Флинн подчеркнул, что страны не достигнут стабильности в регионе без совместных усилий против радикальной толпы исламистов, он также назвал назвал экстремистов «общей угрозой». Кисляк с этой позицией согласился.

На следующий день российский посол сообщил Флинну, что передал содержание их беседы в Кремль и предлагает консультации в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН.

Во время следующего разговора они также обсуждали Ближний Восток, на этот раз дипломат отметил, что Россия заинтересована в совместной работе с американским лидером над мирным процессом в Сирии, но при этом не поддержит демарши Соединенных Штатов в ООН.

19 января Кисляк оставил Флинну сообщение на автоответчике, он спросил, когда президенты смогут переговорить. Неизвестно, ответил ли на это экс-советник.

Разговор Путина и Трампа в итоге состоялся 28 января.

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