Захарова оценила решение США разорвать отношения с ВОЗ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение США разорвать отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, этим решением США наносят удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения. При чем Вашингтон прекращает отношения с ВОЗ в то время, когда миру нужна объединить усилия в борьбе с пандемией коронавируса, отметила дипломат.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства, комментируя данное решение, задалась вопросом: «Что могут США предложить миру взамен?»

«Печальная картина, открывшаяся в американской системе здравоохранения в период пандемии, не оставляет шанса Вашингтону говорить о лидерстве в этой сфере», — заключила Захарова.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты Америки прекращают отношения с ВОЗ, обвинив организацию в сотрудничестве с Китаем, который не смог сдержать коронавирус внутри страны, и в несвоевременном уведомлении мирового сообщества об угрозе.

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