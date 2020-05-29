Бундестаг призвал США не выходить из Договора по открытому небу

В Германии все парламентские группы направили письмо в Конгресс США, призвав не выходить из Договора по открытому небу, пишет газета Spiegel.

В письме говорится, что, соглашение является «важным инструментом военной прозрачности и укрепления доверия». Также отмечается, что это отвечает общим интересам безопасности союзников.

21 мая президент США Дональд Трамп объявил, что страна выходит из Договора, пока Россия «не выполнит свои обязательства». Россия ответила, что не нарушала договор.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он является одним из шагов по укреплению доверия между странами после Холодной войны. Соглашение позволяет 34 участникам открыто собирать данные о вооруженных силах друг друга.

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