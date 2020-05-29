Американский президент Дональд Трамп заявил, что США разрывают все отношения с ВОЗ. Об этом президент сказал на пресс-конференции, трансляцию которой ведет Белый дом в Twitter.

«Из-за того, что они (ВОЗ) отказались проводить требуемые реформы, мы сегодня прекращаем отношения со Всемирной организацией здравоохранения», — сказал Трамп.

Президент добавил, что средства будут переправлены на нужды мирового здравоохранения.

Ранее США обвинили ВОЗ в сотрудничестве с Китаем, который не смог сдержать коронавирус внутри страны, а также в том, что организация вовремя не уведомила мировое сообщество об угрозе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Я не могу позволить»: Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум

— Трамп: ВОЗ должна подтвердить независимость от КНР

— Трамп считает ВОЗ марионеткой Китая