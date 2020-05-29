Песков признался, что отрастил бороду не ради имиджа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отрастил бороду не ради имиджа, а на время коронавируса, пишет РИА «Новости».

«На время коронавируса... Никакой это не имидж. Просто не брился!», — сказал Песков, отвечая на вопрос, сменил ли он имидж.

Отличительной чертой образа Пескова являются усы. Их он сбривал только однажды, проспорив дочке. 29 мая жена пресс-секретаря Татьяна Навка опубликовала видео, где видно, что ее муж отрастил бороду.