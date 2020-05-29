В МИД РФ прокомментировали беспорядки из-за гибели афроамериканца

В МИД России назвали беспорядки в Миннеаполисе показателем накопившихся в США системных проблем в сфере прав человека, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что инцидент с гибелью афроамериканца при задержании полицией далеко не единственный в череде проявлений беззакония и неоправданного насилия со стороны «стражей порядка» в США.

«В США явно накопились системные проблемы в правочеловеческой сфере», — заявили в министерстве.

Дипведомство призвало американские власти тщательно расследовать гибель Джорджа Флойда и вернуться к выполнению международных обязательств.

Ранее в сети появились кадры задержания Джорджа Флойда, который находился в автомобиле в состоянии опьянения. Мужчина пытался оказать сопротивление при задержании, но его повалили на землю и надели наручники.

После этого полицейский навалился коленом на шею Флойда. Тот сначала несколько раз повторил, что не может дышать, а затем потерял сознание. Мужчину госпитализировали, но он скончался в реанимации.

В Миннеаполисе и других городах США после появления видеозаписи начались массовые беспорядки, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мэр Миннеаполиса ввел режим ЧС из-за беспорядков после убийства чернокожего

— Протестующие в Миннеаполисе подожгли полицейский участок

— Пелоси назвала гибель афроамериканца при задержании убийством