Песков отрастил бороду
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Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка показала новое семейное видео на своей странице в Instagram.
На кадрах видно, что Песков за время карантина отрастил бороду.
«Мой муж ждет не дождется открытия парикмахерских», — написала Навка.
Она отметила, что их дочь Надя «требует вернуть прежний облик папы».
12 мая Дмитрий Песков сообщил, что у него был выявлен коронавирус нового типа. Позже его госпитализировали вместе с женой в одну из московских больниц и выписали оттуда 25 мая.
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