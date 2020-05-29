Песков отрастил бороду

Жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка показала новое семейное видео на своей странице в Instagram.

На кадрах видно, что Песков за время карантина отрастил бороду.

«Мой муж ждет не дождется открытия парикмахерских», — написала Навка.

Она отметила, что их дочь Надя «требует вернуть прежний облик папы».

12 мая Дмитрий Песков сообщил, что у него был выявлен коронавирус нового типа. Позже его госпитализировали вместе с женой в одну из московских больниц и выписали оттуда 25 мая.

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