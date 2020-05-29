Трамп: Twitter сделал «своей целью» президента США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Twitter сделал «своей целью» республиканцев, консерваторов и президента США. Об этом она написал на своей странице в соцсети.

По его словам, Twitter не желает устранять свою ложь и пропаганду, «которую распространяет Китай или радикальная левая Демократическая партия».

«Они сделали своей целью республиканцев, консерваторов и президента США», — подчеркнул Трамп.

Президент также добавил, что секция 230 закона об этике в сфере коммуникаций «должна быть аннулирована конгрессом», а до этого она будет регулироваться.

Ранее Twitter скрыл пост Трампа, в котором он написал, что может направить бойцов Национальной гвардии в Миннеаполис, если мэр города не возьмет ситуацию под контроль.

Под твитом политика появилось уведомление, что эта публикация «нарушает правила Twitter в отношении героизации насилия».

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