Азербайджан продлил закрытие своих границ до 15 июня из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб при правительстве страны.

Отмечается, что такое решение было принято после анализа ситуации в мире в связи с пандемией.

Речь идет как о выезде, так и о въезде, наземным и воздушным путем (за исключением грузовых и чартерных рейсов).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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