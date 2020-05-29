Лукашенко заявил, что Запад «барабанит кастрюлями» из-за безработицы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад испытывает кризис и «барабанит кастрюлями» из-за безработицы на фоне пандемии коронавируса. Слова главы республики приводит агентство «БелТА».

По его словам, к таким итогам привело закрытие предприятий.

«На богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись», - подчеркнул Лукашенко в ходе своего визита на «Минский тракторный завод» (МТЗ).

Он отметил, что МТЗ в настоящее время работает устойчиво, есть рабочие места.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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