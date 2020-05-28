МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг. Об этом сообщила пресс-служба германского ведомства.

Статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер от имени правительства «самым жестким образом» осудил хакерское нападение на бундестаг в ходе встречи с Нечаевым.

Вызов российского посла связан с темой выдачи в начале мая ордера на арест россиянина Дмитрия Бадина, которого считают причастным к хакерской атаке.

По мнению МИД Германии, в 2015 году Бадин в качестве члена группы APT28 участвовал в нападении на бундестаг. В ведомстве заявили, что существуют достоверные доказательства того, что Бадин был сотрудником военной спецслужбы ГРУ на момент нападения.

5 мая стало известно, что федеральный прокурор ФРГ выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году.

Предполагается, что молодой человек проник в компьютерные системы бундестага от имени российской разведки. Также Бадина разыскивает ФБР за хакерскую атаку против всемирного антидопингового агентства (WADA). Кроме того, россиянина подозревают в якобы вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.