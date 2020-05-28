МИД РФ считает, что в Нидерландах не расследовали роль Украины в крушении МН17

В МИД России считают, что украинская роль в деле о крушении малайзийского Boeing МН17 на Украине практически не расследована следственной группой в Нидерландах. Об этом рассказал РИА «Новости» глава Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.

По его мнению, переданные Россией материалы игнорировались и объявлялись сфальсифицированными. В то же время без каких-либо вопросов к делу приобщались данные из сомнительных источников, в том числе и из Украины.

«Не было проведено настоящее расследование роли Украины в крушении рейса МН17», — подчеркнул он Парамонов.

Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. 7 сентября 2019 года Россия и Украина освободили по 35 задержанных граждан, среди которых с украинской стороны был Цемах.

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