Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского из-за оскорблений

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал иск в Печерский районный суд Киева против президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что глава государства назвал его бандитом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Адвокат мэра Денис Цыпкин подтвердил намерение его подопечного.

«Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ. Наш справедливый и неподкупный Печерский районный суд Киева выяснит, кто прав, а кто нет, и можно ли президенту страны называть кого-либо бандитом», — заявил он.

Бондаренко, в свою очередь, отметил, что «конституция Украины одна» и ее необходимо уважать и соблюдать вне зависимости от должности.

Ранее во время пресс-конференции в Киеве Зеленский заявил, что мэр Черкасс, который решил ослабить с 1 мая карантин по коронавирусу вопреки решению правительства, вел себя некорректно с самого начала режима самоизоляции. Кроме того, украинский лидер назвал Бондаренко бандитом и рассказал, что против него возбуждено 19 уголовных дел. Позже глава Черкасс сказал, что подаст на Зеленского в суд.

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