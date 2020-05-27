Политолог: Шапша прекрасно знает Калужскую область и может идти на выборы побеждать

Политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал итоги 100 дней исполнения Владиславом Шапшой обязанностей губернатора Калужской области. По мнению эксперта, тот справляется со своей службой весьма успешно.

«Давайте отметим, что это новая волна управленцев, которых президент Путин «взращивает» через свои президентские программы, при этом сам господин Шапша — он не «варяг», а руководил одним из городов в Калужской области, Обнинском. Область он прекрасно знает, и оказалось, что это было в руку со всеми последними событиями с коронавирусом. Потому что Калужская область находится достаточно близко от Москвы, через нее проходят важные магистрали, в том числе — Варшавское шоссе, и много людей, которые живут в области, ездят на работу в Москву, а у москвичей очень много дач в Калужской области.

И это дало на старте не очень хорошую ситуацию, когда был всплеск заболеваемости в Калужской области. Но качества господина Шапши, который обладает в том числе и навыками государственного управления в том числе и в чрезвычайных ситуациях, они позволили стабилизировать ситуацию и даже дать Калужской области войти в число тех регионов, которые вице-премьер Голикова назвала наиболее успешно борющимися с коронавирусной пандемией», — заявил Баширов.

При этом он также отметил сбалансированные решения Шапши — они касались как мер социальной защиты тех слоев населения, которые наиболее пострадали от карантина, так и действия, которые он предпринимал в отношении среднего и малого бизнеса. «На опережение, еще до того, как федеральные власти принимали решения в части налоговых послаблений, арендных платежей и так далее. Экономика Калужской области стоит на нескольких китах — это крупное сборочное производство, переработка и огромный слой малых и средних предприятий, которые работают как на рынке Калужской области, так и соседних областей и Москвы. Мы можем часто увидеть в столице автомашину с калужскими номерами», — добавил политолог.

Последнее, на что он хотел бы обратить внимание — Шапша очень спокойно управляет своим регионом.

«Мы знаем, что до этого там был губернатор-старожил, и ему удалось обеспечить не только экономически, но и политически стабильную ситуацию. Шапше работает с мэрами, с депутатами, и я думаю, что он должен идти на выборы губернатора и конечно же, он их выиграет», — резюмировал эксперт.