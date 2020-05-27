Экс-глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с двусторонней пневмонией

Экс-губернатора Чувашии Михаила Игнатьева экстренно госпитализировали в больницу Санкт-Петербурга с двусторонним воспалением легких. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, Игнатьев находится в больнице с начала мая.

Сообщается, что он находится в состоянии крайней тяжести в реанимации и подключен к аппарату искусственного кровообращения.

Ранее стало известно, что Игнатьев подал иск в Верховный суд к президенту РФ Владимиру Путину за увольнение с поста в январе 2020 года. Суд вернул заявление экс-главе региона.

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