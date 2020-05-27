Грузия не вернется к участию в Договоре по открытому небу вопреки призывам РФ

Грузия не намерена вновь участвовать в Договоре по открытому небу, несмотря на призывы России. Об этом сообщается на странице МИД республики.

«Грузинская сторона не принимает полетов России и сама не участвует в наблюдательных полетах на территории РФ. Грузия в течение всех этих лет вела последовательную политику. Решение 2012 года остается в силе», — говорится в сообщении.

Ранее МИД РФ заявил, что Россия готова приступить к миссии наблюдения по Договору об открытом небе в 10-километровых зонах вдоль границ на Кавказе, если Грузия позволит полеты над своей территорией.

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