Россия ждет ответ Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара

Грузия не дала ответ на ноту России по поводу возможности посещения биологической лаборатории имени Ричарда Лугара российскими экспертами. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Грузинская сторона до сих пор предметно не отреагировала на нашу ноту от июня 2019 года с просьбой дать необходимые пояснения по модальностям возможного визита. Ждем официальной реакции Тбилиси», — заявили в ведомстве.

Там также отметили, что визит российских специалистов целесообразен, если грузинская сторона предоставит доступ во все лабораторные корпуса, в том числе в помещения, занимаемые американскими специалистами.

Это позволит обеспечить реальную проверку, а не станет частью пиар-кампании США «по сокрытию истинной направленности работ, проводимых биологами военного ведомства США вблизи российских границ».

Ранее украинские СМИ сообщили, что Вашингтон разместил на территории Украины 8 лабораторий с особо опасными инфекциями.

Российская сторона многократно выражала обеспокоенность по поводу действий Пентагона вблизи российских границ.

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