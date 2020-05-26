Зеленский подарил Лукашенко вышиванку
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Президент Украины Владимир Зеленский передал в подарок белорусскому коллеге Александру Лукашенко вышиванку — традиционную верхнюю одежду с вышивкой, передает ТАСС.
Посол Украины в республике Игорь Кизим передал подарок для Лукашенко через министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея. Зеленский направил презент в связи с празднованием на Украине дня вышиванки.
В ходе встречи Макей и Кизим обсудили белорусско-украинское сотрудничество, в частности график совместных официальных мероприятий на текущий год.
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