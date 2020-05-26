Экс-министр обороны Украины заочно арестован по делу о стрельбе на «майдане»

Печерский районный суд Киева заочно взял под стражу бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса генерального прокурора Украины.

Уточняется, что экс-министр арестован по делу о стрельбе на «майдане».

Убийство людей на Майдане произошло в период с 18 по 20 февраля 2014 года. За два дня столкновений погибли 40 человек.

Как стало известно ранее, один из грузинских снайперов Александр Ревазишвили обвинил экс-главу комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского и народного депутата Владимира Парасюка в том, что они лично принимали участие в расстрелах.

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