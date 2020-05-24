Китай заявил о готовности отстаивать итоги Второй мировой войны вместе с РФ

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Китай готов вместе с Россией отстаивать итоги Второй Мировой войны, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу МИД КНР Ван И.

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