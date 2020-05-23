Эксперт отметил использование Россией зарубежного опыта дистанционного голосования

Председатель совета Общероссийской общественной организации «Российский общественный институт избирательного права» Игорь Борисов отметил в комментарии «Газете.Ru», что дистанционное голосование, закон о котором подписал российский президент, является успешным международным опытом.

«В развитие демократии внесла поправки пандемия, которая обрушилась не только на нашу страну, но и на весь мир. Мы как раз используем лучшие практики государств, которые вольно или не вольно уже использовали различные методы и способы голосования, которые вполне применимы в период пандемии коронавируса», — сказал он.

Борисов отметил, что в данном случае речь идет о таких способах голосования, которые исключают или минимизируют социальные контакты. «Это почтовое голосование, досрочное, когда на участках скапливается не так много народа, голосование в течение нескольких дней, электронное голосование. Например, Южная Корея 28 апреля проводила выборы, в период пика, можно сказать, пандемии, и как раз использовала большинство из этих способов. Можно отметить, что не было какой-то вспышки пандемии, обусловленной именно периодом голосования», — подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание и на опыт других стран: Великобритании, США. Борисов также отметил, что при этом не наблюдаются серьезные замечания со стороны таких международных организаций, как, например, ОБСЕ. «Все предлагают какие-то меры по усовершенствованию. И мы тоже идем по этому пути, используя лучшую международную практику организации и проведения выборов. Мы не делаем ничего эксклюзивного, это наилучший опыт зарубежных государств», — подчеркнул собеседник издания.

«Мы знаем, что уже ряд стран назначает выборы на ближайшее время. Так, во Франции выборы назначены на 28 июня, в Италии — на сентябрь. Большинство стран будет как раз использовать различные методы голосования, которые определены новеллами [новыми дополнениями к своду законов — «Газета.Ru»], связанными с необходимостью обеспечить здоровье людей. В некоторых случаях они являются новыми для нас, но нельзя сказать, что они не использовались. Электронное голосование использовалось в Москве во время выборов депутатов Мосгордумы, досрочное голосование, можно сказать, присутствовало у нас с начала развития современной российской системы, почтовое голосование также применялось на уровне субъектов», — отметил он.

При этом председатель совета общественной организации добавил, что необходимо обратить внимание на организацию контроля за ходом голосования. «Сегодня можем говорить о том, и это совершенно справедливым представляют представители наблюдательных организаций, правозащитники, что сейчас скорее именно эти организации не готовы обеспечить контроль, здесь им нужна помощь, чтобы выборы прошли действительно гласно, открыто, под полным контролем общественных, правозащитных организаций. Я надеюсь, что на эти аспекты обратят внимание организаторы выборов, и сами общественные организации будут стремиться к тому, чтобы не критиковать развитие избирательной системы, а именно находить способы, возможности контроля наблюдения на всех этапах этих новелл, которые сегодня были подписаны президентом», — сказал он.

«Мы говорим о том, что эпидемия приостановила политические процессы, но они не забыты, над ними продолжали работать и организаторы выборов, профильные общественные организации и правозащитники. И сегодня мы говорим, что как только будет спад эпидемии, мы должны вернуться в полном объеме политических прав и свобод наших граждан, потому что мы не лишаем избирательных прав, они были на какое-то время приостановлены, но это время бесконечно продолжаться не может, это запрещено международными актами, потому что выборы должны быть строго периодичны, и мы должны возвращаться к нормальной жизни, проводить выборы», — заключил эксперт.