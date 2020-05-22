Грызлов обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы на Донбассе

Полпред РФ Борис Грызлов заявил, что по итогам встречи Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе выработать совместных решений не удалось, сообщает «Интерфакс».

«По итогам сегодняшней встречи решений не принято. Тем не менее, четко зафиксирована ответственность киевской стороны <...> Киев организовал на территории Донбасса гуманитарную катастрофу», — сказал Грызлов.

По его словам, темой для обсуждения в рамках группы стали киевские обстрелы территорий Луганска и Донецка.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта на Донбассе в рамках Минских соглашений в течение ближайших двух месяцев.

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