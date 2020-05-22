Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказывается сотрудничать с Минском в разработке ракет и предоставлять полигон для испытаний, передает РИА «Новости».

По его словам, в этой связи не надо становиться на колени перед Россией.

«Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того, что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет...», — сказал он.

Глава государства рассказал, что для испытаний ракеты рассматриваются полигоны в Китае, Казахстане, Узбекистане и Саудовской Аравии.

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