Жириновский предлагает продать «мумию» Ленина
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский предложил продать «мумию» Владимира Ленина. Об этом политик заявил на своей странице в Twitter.
«Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад», – написал Жириновский.
По его мнению, совершить такую покупку захотят «Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист». При этом Жириновский подчеркнул, что таким образом бюджет России может получить значительные средства.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Жириновский предложил ликвидировать Совфед
— Жириновский потребовал сократить число депутатов и сэкономить деньги России
— Жириновский попросил не жениться и брить усы из-за коронавирусной инфекции