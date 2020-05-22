Жириновский предлагает продать «мумию» Ленина

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский предложил продать «мумию» Владимира Ленина. Об этом политик заявил на своей странице в Twitter.

«Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад», – написал Жириновский.

По его мнению, совершить такую покупку захотят «Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист». При этом Жириновский подчеркнул, что таким образом бюджет России может получить значительные средства.

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