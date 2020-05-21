Более 300 предложений в проект создания нового региона поступило от жителей Архангельской области и НАО

Жители Архангельской области и Ненецкого автономного округа активно включились в обсуждение вопроса создания нового региона. За шесть дней от жителей обоих субъектов поступило более 300 предложений, инициатив и мнений.

Такие данные были названы 21 мая в Архангельске на очередном заседании рабочей группы по подготовке предложений по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта РФ в результате объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Прежде чем обратиться к президенту страны с предложением о референдуме, нам необходимо выяснить и изучить мнение жителей, отметил Виталий Фортыгин, руководитель рабочей группы, первый вице-президент, председатель правления Ломоносовского фонда, депутат Архангельского областного Собрания депутатов.

«Именно этот процесс сейчас идет полным ходом. По разным каналам связи поступило более 300 откликов. Есть мнения «за» и «против», есть конструктивные и аргументированные предложения. Подчеркиваю: решение ещё не принято. Мы обсуждаем, насколько выгодным будет объединение, какую пользу оно принесет жителям, самим регионам и стране в целом. Сейчас мы слушаем людей», - отметил он.

Большинство обращений от жителей двух регионов связаны с сохранением существующих мер социальной поддержки, доступностью отдаленных территорий, развитием дорожной инфраструктуры и малой авиации. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Архангельской области Юрий Сердюк.

Он считает, что для решения проблем будет полезно создание нового региона, который станет привлекательным для инвестиций, в том числе и от федерального центра. Оба региона не в состоянии решить эти задачи самостоятельно.