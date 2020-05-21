«Интерфакс»: у Кадырова заподозрили коронавирус

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

У главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова заподозрили коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах в Москве.

«У Кадырова заподозрили коронавирус», — заявил собеседник агентства. Он добавил, что глава Чечни находится под наблюдением медиков.

Официальной информации по данным сведениям нет.

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